Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Кампания по избранию вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп — чуть менее 400 миллионов, сообщает РИА Новости.

По данным федеральной избирательной комиссии, почти все собранные средства были потрачены. У Харрис осталось 118 миллионов долларов, у Трампа - 36,2 миллиона. Оба кандидата потратили более 1,2 миллиарда долларов.

Эксперт оценил возможность улучшения отношений РФ и США после выборов

На финальной стадии борьбы Харрис обходила Трампа по сборам почти в пять раз, добавив в копилку в начале октября 97,2 миллиона против 16,2 миллиона у Трампа. Вице-президент опередила выдвигавшихся в прошлом избирательном цикле политиков по скорости аккумулирования средств, поскольку стала кандидатом лишь за несколько месяцев до выборов. Харрис установила рекорд по скорости сбора средств, аккумулировав больше 1 миллиарда долларов за три месяца.

Меньшие траты Трампа могут быть связаны со стратегией, когда зарплаты и аренду площадок для митингов оплачивают связанные с республиканцами структуры. Самым щедрым донором экс-президента стал миллиардер Тимоти Меллон, который выделил 150 миллионов долларов. Американский миллиардер Илон Маск внес 120 миллионов. Финансовую поддержку Трампу оказали около 50 миллиардеров. В активе Харрис 76 богатых граждан США.