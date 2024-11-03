В Турции сделали неожиданное заявление из-за решения Германии

Решение властей ФРГ о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Европейского союза, который вряд ли продержится долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущих турецкого канала Haber Global.

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По словам одного из них, после выхода Британии из Евросоюза призывы к похожим протекционистским мерам стали звучать и в других странах ЕС, и таких действий, как ужесточение Берлином пограничного контроля будет становиться больше.

«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — указал ведущий.

Расширение пограничного контроля Германии с середины сентября 2024 года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября 2023 года, а на сухопутной границе ФРГ и Австрии их ввели осенью 2015 года.