В Турции сделали неожиданное заявление из-за решения Германии
Решение властей ФРГ о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Европейского союза, который вряд ли продержится долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущих турецкого канала Haber Global.
По словам одного из них, после выхода Британии из Евросоюза призывы к похожим протекционистским мерам стали звучать и в других странах ЕС, и таких действий, как ужесточение Берлином пограничного контроля будет становиться больше.
«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — указал ведущий.
Расширение пограничного контроля Германии с середины сентября 2024 года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября 2023 года, а на сухопутной границе ФРГ и Австрии их ввели осенью 2015 года.