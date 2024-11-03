Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа»

Кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис призвала сограждан перевернуть страницу истории Соединенных Штатов, написанную под влиянием ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом написали «Известия».

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Харрис призвала на выборах президента США закончить «десятилетие Трампа» во время предвыборного митинга в штате Джорджия.

Как Трамп и Харрис провели свои последние выступления перед выборами

«У нас есть возможность на этих выборах наконец перевернуть страницу десятилетия Дональда Трампа, который тратит все свое время, пытаясь держать нас разделенными и боящимися друг друга», — отметила она.

Ранее Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией. По его мнению, очень опасно наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».