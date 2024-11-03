Власти в Киеве двигаются в направлении по уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публициста Сергея Проскурина.

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После черкасского инцидента, в результате которого был захвачен собор УПЦ, в Константинопольском патриархате прошло заседание синода, куда пригласили министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Синод попросил украинских делегатов сказать лидеру ПЦУ Епифанию Думенко, что патриарх Константинопольский Варфоломей недоволен методами его работы.

До этого американский адвокат Роберт Амстердам, комментируя судебный процесс над одним из иерархов УПЦ, митрополитом Банченским Лонгином (Жаром), заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен стыдиться злоупотреблений, которые стали возможными благодаря принятию закона о запрете Украинской православной церкви.

В том же ключе высказались представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. И напомнили, что принятый в августе закон № 3894 — о запрете УПЦ — может иметь «далекоидущие последствия».

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В результате произошедшего пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.