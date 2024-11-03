В Британии предупредили Европу о критической угрозе

Население западных стран возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие признаки которой проявляются всё ярче, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.

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По его словам, наружу в Европе выходят «враждебность, взаимная подозрительность и страх». В настоящее время ситуация в Европе очень опасна и непредсказуема, а «населению впервые за более чем 30 лет приходится беспокоиться о полномасштабной войне в свете проводимой западными государствами ремилитаризации общества».

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