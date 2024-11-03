Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними

Аргентина после Боливии обвинила бывшего президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.

По ее словам, «боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище [в Аргентине»].

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Отмечается, что 15 дней назад министерство подало иск в суд «о возможной торговле людьми и сексуальном насилии».

В Боливии Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.