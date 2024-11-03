Как Трамп и Харрис провели свои последние выступления перед выборами

В США завершились предвыборные кампании кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий. 2 ноября Дональд Трамп и Камала Харрис провели свои последние выступления в «колеблющимся» штате Висконсин, жители которого традиционно не отдают своё предпочтение лишь одной из партий. По мнению аналитиков, к началу досрочного голосования оба кандидата имеют практически равные шансы победить. При этом вне зависимости от того, кто станет президентом, его противники начнут возбуждать протесты в стране. Политическая ситуация в США настолько не стабильна, что после оглашения результатов выборов стоит ожидать серьёзных социальных волнений и массовых митингов, подчёркивают опрошенные RT эксперты.

Под конец предвыборной гонки кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Камала Харрис выступили перед своими сторонниками в Милуоки — крупнейшем городе Висконсина, одного из ключевых «колеблющихся» штатов страны.

Выборы в США: треть американцев проголосовала досрочно, Трамп клеймит Харрис

Радиостанция WPR подчёркивает, что результаты голосования на этих территориях могут существенно повлиять на исход выборов в пользу одного из кандидатов.

Дональда Трампа приветствовали на митинге десятки тысяч человек, некоторые из них были одеты в жилеты дорожных рабочих, что было отсылкой к недавнему заявлению Джо Байдена, который сравнил сторонников Трампа с мусором.

Примечательно, что ранее сам республиканец покатался на мусоровозе по штату Висконсин.

В своей речи Трамп назвал состояние экономики США плачевным, это стало его комментарием к отчёту Министерства труда США, согласно которому в октябре количество рабочих мест в стране увеличилось всего на 12 тыс. — это минимальный показатель с декабря 2020 года.

«Наша страна катится в ад, но мы очень быстро это исправим», — сказал Трамп.

Политик также усомнился в способности своей соперницы в борьбе за пост главы Белого дома вести переговоры с Москвой и Пекином.

«Доверили бы вы Камале Харрис вести переговоры с Россией или Китаем о ядерной войне? Едва ли. А такое дело, как вывести нас из экономического кризиса? Едва ли. Нет ничего опаснее, чем дать огромную власть очень слабому и некомпетентному человеку с крайне низким IQ», — заявил Трамп.

Проходившее параллельно выступление Харрис продолжалось 24 минуты. Оно перемежалось музыкальными номерами известных афроамериканских исполнителей. В своей речи политик, в частности, заверила собравшихся, что будет выполнять свои предвыборные обещания.

«Либо он (Трамп. — RT) займёт (Овальный. — RT) кабинет, и с первого же дня станет корпеть над списком своих врагов, либо же я в случае избрания войду туда от вашего имени со своим списком задач, которые нужно выполнить», — заявила Харрис.

При этом демократка выразила поддержку Лиз Чейни, бывшей представительнице Республиканской партии в палате представителей конгресса США от штата Вайоминг, которую Трамп охарактеризовал как «радикально настроенного ястреба войны».

«В отличие от Дональда Трампа, я не считаю, людей, которые со мной не согласны, врагами. Он хочет отправить их за решётку, а я дам им место за столом (обсуждений. — RT)», — указала кандидат в президенты США от демократов.

Кроме того, Камала Харрис объявила о своём намерении в случае избрания назначить представителя Республиканской партии на одну из должностей в своей администрации.

Как отмечает Associated Press, в Милуоки преобладают сторонники Демократической партии, в то время как в пригородах больше поддерживают Республиканцев.

По данным опроса, проведённого социологической компанией Rasmussen Reports, преимущество Трампа над Харрис в Висконсине составляет три процентных пункта — 50% против 47%.

Также, согласно информации социологов, республиканец опережает свою соперницу в трёх других «колеблющихся» штатах: Пенсильвании, Неваде и Северной Каролине.

И снова «русский след»

Всеобщие выборы в США состоятся 5 ноября. В стране уже началось досрочное голосование, в котором приняли участие более 70 млн человек. Из них 37,4 млн проголосовали лично на избирательных участках, около 32,6 млн — по почте. Общее количество зарегистрированных избирателей в США — около 168 млн человек.

Досрочное голосование уже ознаменовалось рядом грубых нарушений. Так, в соцсетях появился видеоролик, в котором двое мужчин-мигрантов якобы голосуют за Камалу Харрис в нескольких местах в штате Джорджия. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал видео фейком, за которым стоят «русские фабрики троллей». Он также призвал Илона Маска и «руководство других социальных сетей убрать ролик».

При этом в штате Кентукки на видео зафиксировали, как аппарат на избирательном участке не позволил проголосовать за Трампа и выбрал Харрис.

«Ситуация перед выборами в Соединённых Штатах Америки весьма тревожная. Часть американского населения сейчас вполне обоснованно ожидает возможных социальных волнений и гражданской войны, если демократы жёстко будут подтасовывать факты. В таком случае пойдёт противодействие со стороны республиканских штатов», — заявил в комментарии RT политолог Евгений Михайлов.

Также напомним, что в США используется двухступенчатая система выборов, в рамках которой на первом этапе по итогам всеобщего голосования определяется коллегия выборщиков, которые затем выбирают главу государства.

По данным телеканала NBC News, чиновники в семи колеблющихся штатах уже начали усиленно готовиться ко второму этапу выборов, опасаясь, что голосования выборщиков могут быть сорваны.

Владимир Брутер в беседе с RT раскритиковал используемую в США систему, при которой пост главы Белого дома получает тот, кто обеспечит себе поддержку большинства выборщиков, а не тот, за кого отдано больше бюллетеней.

«На мой взгляд, такая система принципиально не может называться правильной, потому что всё должно зависеть от населения страны в целом, а не от того, как проголосуют сначала сотни тысяч человек в каком-то штате, а потом выборщики, которые по определению не учитывают голоса проигравших. Вокруг этого в стране очень много всяких теорий, какой штат является краеугольным, кто выиграет, но на самом деле это достаточно смешно, потому что таких выборов быть не должно», — заявил эксперт.

Без явного преимущества

В преддверии выборов в США сложилась напряжённая ситуация, разрыв между кандидатами невелик, а малейшие нюансы могут изменить исход, полагают опрошенные RT эксперты.

«Я бы не стал утверждать, что кто-то в последние дни был лучше или хуже. На мой взгляд, у Харрис есть некоторое преимущество в голосах. Трамп же в этой кампании вёл себя более агрессивно и вызывающе, что в общем и ожидалось. Исход голосования будет зависеть от мельчайших деталей», — сказал в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, в случае своего избрания Харрис продолжит курс, который проводила администрация Джо Байдена последние четыре года. В свою очередь, Дональд Трамп, вероятно, будет действовать более агрессивно и воинственно: «Он будет пытаться решать сложные проблемы за пять секунд, а если у него это не получится, то будет винить в своих неудачах других».

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, оба кандидата идут практически на равных друг с другом, а исход президентской гонки могут решить считанные тысячи голосов.

Его позицию поддержал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, отметив равные позиции, с которыми подходят кандидаты в президенты США к предстоящему 5 ноября голосованию.

«С точки зрения медийных политтехнологий вопросов нет ни к кому. Достаточно хорошо выступили оба кандидата в президенты США, каждый из них допускал какие-то ошибки, но исправлял их по горячим следам. В общем, оба кандидата и их команды провели кампанию неплохо, не допустив фатальных ошибок», — сказал он.

При этом замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк полагает, что за несколько дней до выборов преимуществом обладает кандидат в президенты США от Республиканской партии.

«В ключевых штатах сейчас лидером является Дональд Трамп. Его кампания шла по восходящей и завершается на мажорной ноте. В случае с Камалой Харрис всё наоборот, она после того, как стала официальным кандидатом получила определённое внимание, признание и поддержку, а потом просто растрачивала их с помощью публичных мероприятий и неудачных интервью. К тому же Байден тоже очень сильно подпортил ей избирательную кампанию», — заявил он.

Упор на почту

Опрошенные RT аналитики считают, что стартовавшее досрочное голосование может иметь не последнее значение при определении нового президента США.

Малек Дудаков подчеркнул, что демократам необходимо заручиться преимуществом в рамках раннего голосования, поскольку в день выборов обычно голосует больше американцев, поддерживающих республиканцев.

«Если этого преимущества нет, то демократам придётся сложнее в день выборов. Но мало ли что ещё может произойти за эти несколько дней, не говоря уже о том, какая будет явка и как будут голосовать в день выборов», — пояснил политолог.

По мнению Никиты Данюка, представители Демократической партии могут пойти на ухищрения при досрочном голосовании.

«Единственное, что демократы могут сделать сейчас, это добиться того, чтобы процент голосовавших по почте максимально был в пользу их кандидата. Для этого очень важно, чтобы на избирательных участках и в комиссиях, которые будут озвучивать эти итоги, были представители Демпартии. Причём у них есть определённый ресурс власти, всё-таки Байден до сих пор является президентом США, и федеральные органы исполнительной власти находятся в его подчинении. Именно на этом будут сосредоточены основные силы демократов, параллельно они будут создавать информационное облако, в котором Камала Харрис победила», — добавил он.

Демократы просто так свои позиции не уступят, заметил Евгений Михайлов. При этом эксперт призвал помнить, что «американское общество сейчас и так находится на взводе», поэтому после оглашения итогов голосования «можно ожидать социальных волнений вплоть до гражданской войны».

С этим согласен Малек Дудаков. По его мнению, после выборов стоит ожидать длительный период политической нестабильности в США с попытками оспорить итоги голосования судебными баталиями и срывом передачи президентских полномочий.