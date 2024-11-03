В Молдавии пройдет второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента Молдавии пройдет между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло.

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В интервью ТАСС Стояногло подверг критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Санду и поддерживающая ее в парламенте Партия действия и солидарности. Сегодня отношения между двумя странами достигли самого низкого уровня за всю историю. Стояногло выступает за их восстановление и "конструктивный" диалог с Россией, которая, по его словам, должна вновь стать одним из "стратегических партнеров" республики. В целом он высказался за сбалансированный диалог со всеми крупными державами, что, как отметил кандидат в президенты, позволит Молдавии оставаться суверенным и независимым государством.

В этом интервью Стояногло также выступил против курса правительства на разрыв отношений с СНГ. Он назвал Содружество "важной платформой для диалога и экономического сотрудничества". В отличие от Санду, которая не посетила ни одного саммита СНГ, Стояногло намерен наладить диалог с его лидерами. Кроме того, в случае победы он планирует встречи с руководством непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии, которых игнорировала Санду.

Результаты первого тура

В выборах 20 октября приняли участие 11 кандидатов. Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло - 25,95%. В этот же день прошел референдум о внесении в конституцию Молдавии поправок о необратимости европейского курса страны. Эксперты отмечают, что плебисцит был задуман правительством в электоральных целях, чтобы помочь Санду выиграть выборы с первого тура или просто переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. В итоге за проголосовали 50,35%, против - 49,65%, а разница между ними составила всего 10,5 тыс. голосов.

Такие итоги стали "холодным душем" для избирательного штаба Санду. После объявления результатов она заявила о попытках вмешательства в выборы "криминальных группировок и внешних сил", а также заявила, что располагает доказательствами планов подкупа около 300 тыс. избирателей. Санду обратилась за поддержкой к не прошедшим во второй тур политикам. Однако большинство из них выразили свою поддержку Стояногло или призвали своих сторонников делать выбор на основании собственных предпочтений. Среди таких политиков был получивший третий результат лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и поддержавший Санду на прошлых выборах экс-глава МВД Андриан Нэстасе.

В свою очередь несколько оппозиционных партий обвинили власти страны в использовании административного ресурса и фальсификациях. Тем не менее 31 октября Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума, который проводился одновременно с выборами.

Атмосфера выборов

Голосование проходит в непростой обстановке. С 2022 года республика переживает экономический кризис, вызванный ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции, на которые власти ответили репрессивными мерами. Так, были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты 14 телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. На ее лидеров были заведены уголовные дела, также были заблокированы их аккаунты в Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), каналы в Telegram, контент в TikTok.

В избирательный период, а также между двумя турами полиция провела обыски более чем у тысячи человек в рамках уголовных дел о незаконном финансировании партии и подкупе избирателей. Они проходили в основном среди активистов партий оппозиционного блока "Победа", который не был допущен к выборам. В ходе этих мероприятий были задержаны несколько десятков человек. Руководитель блока "Победа" Илан Шор назвал обвинения властей необоснованными, а обыски - предвыборным спектаклем. Он заверил, что все обвинения не могут быть доказаны в судах.

Согласно молдавским законам, второй тур выборов пройдет на тех же условиях, что и первый. Это значит, что в России по-прежнему будут функционировать всего два избирательных участка на территории молдавского посольства в Москве. На выборах 20 октября весь день были длинные очереди. Процесс голосования на этих участках продлевался на два часа, и они были названы самыми загруженными. Однако избиратели не израсходовали все 10 тыс. отправленных в Москву бюллетеней. На этом основании председатель Центризбиркома Анжелика Караман назвала организацию выборов в Москве удовлетворительной. Оппозиция посчитала это дискриминацией около 300 тыс. проживающих в РФ молдаван.

Наблюдатели

Корректность избирательного процесса будут отслеживать свыше 2 тыс. наблюдателей. Примерно половина из них представляют местную неправительственную организацию Promo-LEX, которую финансируют США и Великобритания. На выборах также будут присутствовать наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также других организаций и иностранных посольств. Представители России, а также структуры СНГ не были приглашены на эти выборы.

В своем промежуточном отчете представители ОБСЕ обратили внимание на использование административного ресурса и поправки в законы, которые поставили в "неравные условия конкурентов". По их мнению, совмещение референдума о вступлении в ЕС с выборами президента позволило Санду досрочно начать избирательную кампанию, а также использовать в ней финансовые и человеческие ресурсы правительства. Они признали, что Санду располагала самым большим присутствием в информационном поле как в официальном статусе, так и в качестве кандидата в президенты, а молдавские избиратели были фактически лишены объективной информации о референдуме.

Голосование начнется в 7:00 (8:00 мск) и завершится в 21:00 (22:00 мск). Предварительные итоги Центризбирком традиционно опубликует через несколько часов после закрытия участков.

Молдавия - парламентская республика, поэтому для полноты власти президенту необходима поддержка законодательного органа. Санду ее оказывает команда из Партии действия и солидарности, которая контролирует парламент и сформировала действующее правительство. Как отмечают наблюдатели, итоги этих выборов и полученные Санду результаты окажут прямое влияние на результаты парламентских выборов в 2025 году.