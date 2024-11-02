В ФРГ назвали условие для сохранения правительства

Главный советник министра финансов Германии Кристиана Линднера Ларс Фельд заявил, что правительство удастся сохранить, если партии пойдут на уступки. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в ФРГ разгорелся скандал на фоне публикации в СМИ экономического плана Линднера, который предлагал меры, противоречащие повестке двух из трех партий правящей коалиции. То есть фактически документ может поставить под вопрос существование правящей коалиции.

Стало известно о разногласиях внутри правящей коалиции Германии

Комментируя план, Фельд указал, что его руководитель «указал на необходимость восстановления Германией конкурентоспособности в экономической деятельности».

«Сейчас Линднер обсудит свои предложения с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. Если Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" пойдут ему навстречу, коалиция не распадется», — сказал он.

Фельд отметил, что уступки необходимо сделать в сферах социальной и климатической политики, а также рынка труда.