Белый дом сделал предупреждение Ирану из-за Израиля

Белый дом сделал предупреждение Ирану о возможных последствиях удара по Израилю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Согласно сообщению источника, США предупредили Иран о том, что Вашингтон не сможет сдержать Израиль от ответа на атаку. Помимо этого чиновник из США также добавил, что Белый дом не будет гарантировать, что израильские ответные удары будут «точечными».

Раскрыты сроки удара Ирана по Израилю

«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — сообщает портал со ссылкой на чиновника из США, а также экс-чиновника из Израиля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль ожидает удара Ирана «в ближайшие дни».