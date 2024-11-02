Стало известно о разногласиях внутри правящей коалиции Германии

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии Саския Эскен и Ларс Клингбайль публично отвергли экономический план, предложенный главой Минфина ФРГ Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП). Об это пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В правящую коалицию входят партии СДПГ, СвДП и «Зеленые». Согласно данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Insa в сентябре 2024 года, общий рейтинг трех партии составляет 28% и является рекордно низким.

«По большому счету, те пункты, которые он [Линднер] там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции», — подчеркнула Эскен.

По ее мнению, подготовленный министром документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции.

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Клингбайль заявил, в свою очередь, что Линднер и сам знает: проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию.