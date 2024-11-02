В Тбилиси завершилась акция протеста против итогов выборов

Немногочисленная акция протеста перед парламентом Грузии против результатов прошедших парламентских выборов завершилась. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Вечером 2 ноября несколько гражданских активистов собрались у здания парламента. Они держали в руках плакаты с надписями о том, что итоги выборов были сфальсифицированы. Несмотря на то, что в акции участвовали всего несколько человек, на месте было мобилизовано несколько нарядов полиции. Протест прошел мирно. Проезжую часть протестующие перекрывать не пытались.

Представители оппозиционных партий в акции не участвуют. Они планируют провести 4 ноября у здания парламента масштабный митинг, на котором объявят о своих дальнейших планах.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она победила, получив право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" с 11% голосов, "Единство - Национальное движение" с 10,16%, "Сильная Грузия" с 8,8%, "Гахария за Грузию" с 7,76%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их сфальсифицированными. Также результаты выборов не признала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные ЦИК подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем "Грузинская мечта", и получила большинство в парламенте.