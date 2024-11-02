Трамп предрек США новую Великую депрессию

Соединенные Штаты погрузятся в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

С таким утверждением выступил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас [сегодня] отделяют три дня. Я уверен в этом", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Гастония (штат Северная Каролина).

Трамп добавил, что при нынешней администрации инфляция "порвала на куски" некогда сильную американскую экономику.

"Если победа достанется мне, то три дня отделяют вас от наилучших рабочих мест, самых больших зарплат, ярчайшего экономического будущего", - заявил республиканец.

Очередные всеобщие выборы пройдут в США 5 ноября.