В Турции высказались о массовом заражении россиян вирусом в Анталье
Минздрав Турции опроверг массовое заражение российских туристов вирусной инфекцией в курортной провинции Анталья. Об этом пишет РБК.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что российские туристы якобы массово обращались в местный госпиталь с высокой температурой.
«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», — подчеркнули в министерстве.
В муниципалитете пояснили, в свою очередь, что не получали от российских туристов никаких жалоб.
СМИ сообщили о вспышке вируса на турецком курорте
Ранее Генконсульство России в Анталье сообщило, что ситуация с вирусной инфекцией в регионе находится под контролем.