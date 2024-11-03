В Молдавии стартовало голосование на втором туре выборов президента. На высший пост в стране претендуют действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов избирателей.

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В первом туре 20 октября Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло заручился поддержкой 25,98 процента избирателей. В ходе голосования были отмечены многочисленные нарушения, а также беспрецедентное давление на избирателей и оппозицию со стороны правящего режима. Отмечены нападения сторонников Санду на активистов, агитирующих за Стояногло. Проводились обыски и задержания в среде оппозиции.

Перед вторым туром давление на оппонентов со стороны режима Санду увеличилось. Многие избиратели столкнулись с фактами прямого шантажа и запугивания. Пытаясь обеспечить себе нужный результат, Санду фактически ограничила в праве выбора более чем 500 тысяч молдаван, проживающих в России. Для них во втором туре, как и в случае с первым, открыты лишь два участка для голосования. При этом в странах Европы, несмотря на достаточно низкую явку, число открытых ко второму туру участков увеличено. Санду фактически разделила своих граждан на "неугодных", то есть связанных с Россией, и "лояльных", которые уже давно сбежали из страны на Запад.

Из-за невозможности реализовать свое право на выборах тысячи молдаван вынуждены за свой счет вылетать из России в соседние страны, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за будущее Молдавии.