На Украине заявили об отсутствии питьевой воды в стране

Замминистра здравоохранения Украины Марина Слободниченко заявила, что питьевая вода в ее стране не соответствует стандартам Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Слободниченко, Евросоюз требует прописать на законодательном уровне свои критерии определения качества питьевой воды, но принятие европейских стандартов качества распределило бы всю воду на Украине в категорию «техническая». При этом такое развитие событий приведет к падению тарифов за воду и непоступлению в бюджет — плата за техническую воду должна быть ниже, чем за питьевую.

«Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — заявила она.

Слободниченко также добавила, что качество воды необходимо привести к стандартам Евросоюза не только на бумаге, но и на практике. Однако она признала, что это потребует больших расходов и «решения множества вопросов».