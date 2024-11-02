NYT: Зеленский выглядит изможденным на фоне провалов ВСУ

Владимир Зеленский выглядит вымотанным на фоне ряда поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на источники.

© ТАСС/Zuma

На прошлой неделе американская делегация прибыла в Киев, где провела переговоры с высокопоставленными лицами Украины.

«После встречи с Зеленским в Киеве американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пояснил источник.

Журналисты отметили, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев в целом. Также у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Ранее обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт сообщил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об его отчаянии из-за тяжелой ситуации на фронте.

По его мнению, политик выглядит не как уверенный в себе лидер, а как человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться.