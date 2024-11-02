NYT: Зеленский выглядит изможденным на фоне провалов ВСУ
Владимир Зеленский выглядит вымотанным на фоне ряда поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на источники.
На прошлой неделе американская делегация прибыла в Киев, где провела переговоры с высокопоставленными лицами Украины.
«После встречи с Зеленским в Киеве американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пояснил источник.
Журналисты отметили, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев в целом. Также у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки.
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Ранее обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт сообщил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об его отчаянии из-за тяжелой ситуации на фронте.
По его мнению, политик выглядит не как уверенный в себе лидер, а как человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться.