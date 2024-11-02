Туск: эра доминирования США над Европой завершилась

Будущее Европы больше не зависит от исхода выборов в Соединенных Штатах, поскольку эпоха геополитического доминирования Вашингтона завершилась, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

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Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября 2024 года, на этот пост претендуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель республиканцев Дональд Трамп.

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«Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы», — заметил Туск.

По его оценке, вне зависимости от исхода выборов в США, эпоха «геополитического аутсорсинга» Вашингтона в Европе подошла к концу.