Сикорский выступил с заявлением о помощи Украине

Собственная безопасность для Польши важнее, чем военная помощь Украине, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в соцсети Х.

Накануне Владимир Зеленский раскритиковал Варшаву из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны.

«Мы поддерживаем наших союзников и друзей. Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые. Но наши партнеры также должны понимать, что наша безопасность, безопасность полек и поляков для нас важнее всего», — разъяснил Сикорский.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пояснил, в свою очередь, что оставшиеся у Варшавы истребители можно будет передать украинским летчикам только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35.

Сикорский заявил, что Польша изучает план Зеленского

Ранее Сикорский сообщил, что Варшава отправила Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро, поставила, в частности, 300 танков.