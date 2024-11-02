Премьер Баварии назвал правительство ФРГ позором для страны

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер на фоне усиления разногласий внутри правящей коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) выступил за скорейшее проведение новых выборов в ФРГ и отметил, что нынешнее правительство является "позором для Германии".

"Все кончено: слышен похоронный звон по "Светофору". Правительство, которое посылает друг другу документы, неспособно действовать и является позором для нашей страны", - заявил Зёдер газете Bild. При этом он подчеркнул, что настало время для прекращения деятельности правящей коалиции. С каждым днем нахождения "Светофора" у власти, как считает баварский премьер, ущерб Германии становится больше.

"И если сами партии, входящие в коалицию "Светофор" не справятся с этим, президент ФРГ должен вмешаться", - сказал Зёдер. "Единственное, что сейчас имеет значение, - это новые выборы. Немедленно!" - утверждал политик.

В свою очередь председатель группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт высказал аналогичную точку зрения. Он полагает, что правящая коалиция развалится в ближайшие недели.

"Каждый последующий день хаоса внутри "Светофора" увеличивает ущерб и является позором для Германии. Проект "Светофора" уже давно стал историей и теперь должен быть похоронен", - указал он. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман заявил, что "нельзя позволить себе существование такого шаткого правительства еще на один день". "Президент США будет избран на следующей неделе, и правительство "Светофора" не знает, что будет дальше", - резюмировал он.

Сейчас все чаще появляются сообщения об углублении разногласий внутри правящей коалиции. Неразрешенные споры внутри "Светофора" по вопросам бюджета, экономической политики и миграционного контроля уже несколько дней провоцируют слухи о том, что СвДП может досрочно выйти из коалиции.

1 ноября министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) представил пакет мер по выводу экономики ФРГ из кризиса, который может привести к углублению разногласий внутри правящей коалиции и в конечном итоге поставить под угрозу ее существование. В 18-страничном документе под названием "Экономический поворот в Германии" Линднер фактически предлагает меры, которые прямо противоречат тому, за что высказываются другие партнеры по коалиции.