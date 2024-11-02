Францию призвали выйти из НАТО после слов Лаврова

Франция должна выйти из НАТО после саботажа США российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что саботаж «Северных потоков» превратил европейские страны в «придаток» США в экономике, финансах и энергетике, ограничив их перспективы для дальнейшего развития.

«Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!» — призвал Филиппо.

По его мнению, хуже всего в этой ситуации то, что Париж не стал официально протестовать против этого саботажа, тем самым «показав свой уровень покорности».

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Напомним, что по версии американского журналиста Сеймура Херша взрывчатку под российские газопроводы заложили водолазы США во время натовских учений Baltops 2022. При этом в действие через три месяца их привели норвежцы. Херш считает, что президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что ФРГ, получающая по этим магистралям газ из России, не захочет принимать участие в военной помощи Украине. Вашингтон эти обвинения отрицает.