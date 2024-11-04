В Тбилиси начался митинг против результатов парламентских выборов

Лидеры оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты проводят в Тбилиси у здания парламента митинг против прошедших 26 октября парламентских выборов, сообщает корреспондент ТАСС с места проведения демонстрации.

На площади перед парламентом установлена сцена, с которой лидеры оппозиции планируют обратиться к собравшимся и сообщить о своих планах на будущее. У здания грузинского законодательного органа дежурят наряды полиции. Под особый контроль взят периметр внутри парламента. За несколько часов до митинга представители СМИ увидели, как во двор законодательного органа въехали несколько машин с представителями сил специального назначения. Движение автомобилей по проспекту Руставели, где расположен парламент, запрещено.

До митинга представители оппозиции устроили шествие от здания железнодорожного вокзала в Тбилиси до парламента.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Также результаты выборов не признала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные ЦИК подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем "Грузинская мечта", и получила большинство в парламенте.