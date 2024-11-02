Такер Карлсон рассказал, как на него напал демон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в прошлом на него напал демон. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление журналиста для документального фильма «Христианство».

По словам Карлсона, демон напал на него ночью, когда он спал. Согласно описанию журналиста, демон представляет из себя невидимое существо, которое нанесло Карлсону несколько резаных ран. При этом журналист утверждает, что после атаки у него осталось несколько шрамов.

«На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали. <...> У меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече, а я был только в трусах-боксерах, пошел и включил свет в ванной, и у меня было четыре следа от когтей по обе стороны под мышками и на левом плече. И они кровоточат», — заявил он.

Карлсон также добавил, что рассказал о ситуации своему помощнику, который является христианином-евангелистом. В ответ на это помощник заявил, «что такое случается». При этом сам Карлсон назвал пережитый опыт «трансформирующим».

Напомним, что 6 февраля Такер Карлсон посетил Россию, чтобы записать интервью с Владимиром Путиным.