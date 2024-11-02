В США назвали выбор между Харрис и Трампом худшим в истории

Республиканская и Демократическая партия представили на президентские выборы худших кандидатов за всю историю страны, пишет в статье для Washington Post колумнист Джордж Уилл.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

«Многие из 59 предыдущих президентских выборов в стране были выбором между посредственностями, некоторыми жуликами. Однако выбор этого года — худший из всех», — подчеркнул Уилл.

По его оценке, бизнесмен представляет собой «вулкан блуждающих мыслей и истерик», а его соперница выглядит «пластилиновой».

По мнению эксперта, помощников Харрис следует поблагодарить за то, что они ограждают ее от публичных взаимодействий, более сложных, чем интервью в школьных газетах.

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Колумнист заметил, что подход кандидатов к ряду вопросов не является «хорошим», представляет собой «разновидности непонятности»: Трамп слишком много недоговаривает, в то время как Харрис слишком многословна.

Уилл заметил, что выбор кандидатов в вице-президенты также заставляет желать лучшего: «один болван, а второй любитель мрачных историй».