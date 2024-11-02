Власти Вашингтона привели в боевую готовность Нацгвардию

Власти штата Вашингтон привели в боевую готовность Нацгвардию в преддверии президентских выборов в США. Об этом сообщает RT.

Губернатор штата Джей Инсли объяснил эту меру опасениями по поводу возможного насилия и уничтожения сотен избирательных бюллетеней. Известно, что Нацгвардия будет выполнять свои обязанности с 4 по 7 ноября.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на этот пост являются экс-глава Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. На данный момент досрочно на выборах в США проголосовали 70 миллионов человек.