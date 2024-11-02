В США усыпили знаменитого бельчонка-блогера

Знаменитый в США бельчонок-блогер Арахис был усыплен сотрудниками отдела по охране окружающей среды из-за жалобы зоозащитников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что Арахис жил у блогера Марка Лонга уже около 7 лет. Видео с Арахисом принесли Лонгу 500 тысяч подписчиков в социальных сетях, при этом мужчина отправлял часть заработанных таким образом денег на поддержку фермы-приюта для животных.

Какое-то время назад блогер приютил нового питомца — енота по кличке Фред. Однако этот поступок привлек внимание зоозащитников. Согласно законам США, держать дома диких животных в качестве питомцев запрещено. В итоге зоозащитники отправили жалобу в отдел по охране окружающей среды Нью-Йорка. Опасаясь возможной вспышки бешенства, сотрудники отдела забрали у блогера животных, после чего Арахиса и Фреда усыпили.