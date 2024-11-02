В США потребовали опубликовать стенограмму слов Байдена об отбросах

Республиканцы из палаты представителей США обратились к советнику Белого дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить им материалы, связанные со словами президента США Джо Байдена о том, что сторонники Дональда Трампа являются отбросами. Об этом сообщает со ссылкой на американское СМИ.

Письмо было направлено еще вчера, 1 ноября. В нем председатель комитета по надзору Джеймс Комер и конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник попросили Сискела предоставить документы и сообщения, связанные с комментариями Байдена и опубликованной Белым домом расшифровкой его слов, которые он сказал ранее на этой неделе.

Кроме того республиканцы хотят, чтобы руководитель стенографического отдела Белого дома кратко изложил комитету по надзору суть инцидента, а администрация президента обнародовала копию расшифровки, отправленной в национальный архив. Авторы письма считают, что Белый дом может «просто так переписывать риторику Байдена» и поступает так, чтобы «обезопасить» предвыборную кампанию кандидата от демократов вице-президента Камалы Харрис.

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Ранее президент США назвал «отбросами» сторонников Трампа. Свое заявление он сделал после того, как на митинге республиканца комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию Соединенных Штатов Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов». Позже в американских СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена, заменив цитату с «отбросы — его (Трампа) сторонники» на «отбросы — его сторонника», то есть мнения Хинчклиффа.