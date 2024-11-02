Опрос показал, кто лидирует в колеблющихся штатах США

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис лидирует в четырех из семи колеблющихся штатов и может победить на выборах своего соперника-республиканца Дональда Трампа, пишет Times со ссылкой на исследование компании YouGov.

К колеблющимся штатам относятся Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

Согласно исследованию, Харрис обгоняет Трампа в Висконсине и Пенсильвании с 49% поддержки опрошенных, а также в Мичигане и Неваде с 48% — экс-президент набирает в них 45%, 46%, 45% и 47% соответственно.

Вместе с тем, бизнесмен лидирует в Северной Каролине с 49% и Джорджии с 48% поддержки, тогда как сторону Харрис в них принимают 48% и 47% респондентов. Результаты кандидатов в Аризоне остаются равными — каждый получил по 48% голосов респондентов.

Аналитики отметили, что в том случае, если итоговые результаты президентских выборов совпадут с результатами опроса, Харрис получит 276 голосов выборщиков и преодолеет необходимый для победы барьер в 270 голосов из 538.

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Опрос проводился 25-31 октября, в нем приняли участие 6,6 тыс. зарегистрированных американских избирателей из семи штатов, погрешность составила от 3,9 до 4,6 процентных пунктов в зависимости от региона.