Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи о возможном ударе по США.

Ранее Хаменеи отметил, что Иран готов нанести «серьезный удар» по Израилю и Соединенным Штатам в ответ на враждебные действия в отношении Тегерана и сил исламского сопротивления в ближневосточном регионе. Он предупредил, что Иран свергнет «управляющую современным миропорядком преступную группу».

Теоретически это могут быть удары по военным базам американцев на Ближнем Востоке. Как известно, они раскинуты по всему региону, они есть, в том числе, и в районе Персидского залива и в Сирии. Возможно, подразумевалось именно это. Вместе с тем, полагаю, если подобный удар будет нанесен до 5 ноября [на эту дату запланированы выборы президента США], то это станет определенным козырем в руках [кандидата на пост главы государства от республиканцев] Дональда Трампа - удар Ирана продемонстрирует уже окончательное банкротство ближневосточной политики нынешней администрации Белого дома, в которую входит [кандидат в президенты США от демократов] Камала Харрис. Теоретически они могут пойти ва-банк, «перевернуть стол» и показать полную никчемность американцев в нынешней политической конфигурации в мире. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт при этом усомнился в том, что Иран предпримет какие-либо действия в отношении США до 5 ноября.

«Такой шаг приведет к усилению позиций Трампа и, возможно, к его победе на выборах. А Трамп настроен против Ирана в крайней степени. Думаю, иранцы не буду дут ему «подыгрывать» до голосования», - отметил он.

Удар Ирана непосредственно по территории США маловероятен, добавил специалист.

«Скорее всего, у Ирана нет возможности нанести ракетный удар по американской территории. А вот удар по американским базам вполне возможен», - заключил Каргин.

Ранее США заявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток.