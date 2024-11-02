Пока вы не уснули: перелом в зоне СВО и последствия отправки войск КНДР в Россию

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России заявили о произошедшем в зоне СВО переломе

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошел перелом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. О положении российской армии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, в том числе на южно-донецком, в том числе на харьковском направлении. Сейчас идет активное выдавливание противника. То есть перелом произошел», — заявил Швыткин.

Читать новость полностью

Названо неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию

© EPA/TACC

Возможная отправка северокорейских солдат в Россию может привести к военному перевороту в КНДР и свержению Ким Чен Ына. Об этом пишет издание Asia Times.

"Когда вы отправляете 12 000 солдат на битву , вы должны дважды подумать о солдатах, которых вы угрожаете отправить, и о солдатах, которые будут возвращаться", - говорится в тексте.

Читать новость полностью

Кадыров отменил свой приказ спецназу «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что после обращений украинцев отменил приказ не брать пленных, ранее отданный спецназу «Ахмат». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

29 октября Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории, жертв и пострадавших не было. В тот же день глава Чечни пообещал «возмездие» и заявил, что отдал приказ чеченцам не брать военнослужащих Вооруженных сил Украины в плен.

Читать новость полностью

В Раде обратились к Зеленскому после его слов о завершении конфликта

Владимир Зеленский, рассуждая о том, получится ли завершить конфликт на Украине, терпит одни неудачи. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил об интервью Зеленского южнокорейским СМИ, в котором тот «с апломбом заявил, что если Трамп захочет остановить войну - у него не получится».

Читать новость полностью

Власти РФ предложили способ сдержать рост цен на сливочное масло

Власти РФ планируют принять меры для снижения цен на сливочное масло. Так, в стране могут прибегнуть к временной отмене пошлин на импорт продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства и Евразийской экономической комиссией.

В Минсельхозе отметили, что делают шаги для увеличения ввоза сливочного масла из других государств. Россельхознадзор уже открыл поставки из Индии и Ирана. Издание отмечает, что это уже повлекло за собой падение цен в оптовом сегменте.

Читать новость полностью

«Какое тебе дело?» Артемий Лебедев высмеял совет Павла Дурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял совет основателя Telegram Павла Дурова не пить спиртное. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети "ВКонтакте". Дуров, отметил он, транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию.

"Какое тебе дело, кто что пьет? Ну нет, надо выйти и выступать как проповедник, рассказывать: "Алкоголь — это плохо", — говорит блогер.

Читать новость полностью

Сбежавшего из России скинхеда сбила фура в литовской деревне

© ТАСС

Отсидевшего в тюрьме скинхеда Дмитрия Новикова по кличке "Казак", который сбежал из России, сбила фура в литовской деревне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Литву Новиков попал после того, как его выдворили из Украины, но и там долго продержаться не смог: власти государства собирались депортировать его за специфические интересы.

Читать новость полностью

Меладзе обратился к Брежневой в новой песне

Композитор Константин Меладзе выпустил новую песню, в которой, возможно, обратился к бывшей жене Вере Брежневой. Как сообщает «Неопра, блин!», поклонники в соцсетях уверены, что текст посвящен разводу с певицей.

Трек «Зима так близко» композитор выпустил вместе с братом, Валерием Меладзе. В тексте речь идет о расставании — Константин поет об обреченности и безысходности.

Читать новость полностью

Умерла актриса из «Слова пацана»

© Telegram-канал Mash

Актриса Лидия Ильина умерла в возрасте 77 лет. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ушла из жизни 1 ноября.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания не уточняются.

Читать новость полностью

Москвич выехал из салона на новой машине и сразу разбил ее о грузовик

В Москве на улице Планерная автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщает ren.tv. Водитель перед этим купил легковушку в автосалоне.

«Машина была новой, водитель перед аварией забрал ее из автосалона. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. Его отвезли в больницу», — говорится в сообщении.

Читать новость полностью