Стало известно, кто сменил Сунака на посту лидера Консервативной партии

Новым лидером Консервативной партии Великобритании стала Кеми Баденок. Она заменит на этом посту бывшего премьер-министра Риши Сунака, пишет Sky News.

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Кеми Баденок — депутат палаты общин с 2017 года, в настоящее время занимает пост теневого министра ЖКХ, общин и местного самоуправления. В кабинете Сунака была министром по вопросам равноправия, министром внешней торговли и министром предпринимательства и торговли.

В Соединенном Королевстве каждое министерство получает своего «теневого министра» — оппозиционного политика, который следит за работой ведомства и разрабатывает альтернативные планы. За 9 лет с момента введения этого института сменились уже 4 теневых правительства.

За Баденок подали 53,8 тыс. голосов, за ее соперника Роберта Дженрика — 41,3 тыс. Всего в выборах приняли участие 72,8% членов партии с правом голоса.

СМИ характеризуют политика как ярую сторонницу свободного рынка и свободы слова, которая строит свою кампанию на том, чтобы говорить «тяжелую правду».

«Чтобы нас услышали, мы должны быть честными. Честными в том, что мы совершили ошибки. Честными в том, что мы позволили снизиться нашим стандартам. Пришло время сказать правду», — разъяснила лидер партии в победной речи.

Консервативная партия была у власти в Великобритании в 2010-2024 годах. После победы в июле лейбористов во главе с Киром Стармером, тори перешли в статус ведущей оппозиционной силы.