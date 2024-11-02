Эпоха геополитического доминирования США в Европе завершилась независимо от итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

«Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от выборов в США, но в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», — написал он.

31 октября издание Associated Press писало, что европейские союзники США готовятся к тому, что Вашингтон будет меньше интересоваться ими вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.