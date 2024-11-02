Дед сопредседателя «Альтернативы для Германии» оказался членом СС

Дед сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель Ганс был членом СС и работал военным судьей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Welt со ссылкой на открытые архивные источники.

По данным издания, Ганс Вайдель вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию в конце 1932 года, а в СС в январе 1933 года еще до прихода к власти Гитлера. Через восемь лет в марте 1941 года он согласился поехать в оккупированную Варшаву с целью прохождения обучения на военного судью.

«Четыре месяца спустя он получил эту должность в суде варшавской военной комендатуры в звании полевого военного советника, а затем военного советника», — говорится в тексте.

В 1948 году против Вайделя закрыли дело в связи с недостаточностью доказательства его вины в совершенных преступлениях. Однако Welt считает, что имеющихся на данный момент документов хватает, чтобы быть уверенными, что он был в курсе происходивших преступлений и, вероятнее всего, даже участвовал в них.