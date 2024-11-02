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На Кипре прокомментировали поведение Зеленского

Владимир Зеленский зря обижается на раскрытие данных об одном из секретных пунктов его «плана победы», так как ранее вел себя точно также. Об этом заявил в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

На Кипре прокомментировали поведение Зеленского
© globallookpress.com

Ранее Владимир Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии конфиденциальных сведений о том, что Киев запрашивал у Вашингтона американские ракеты Tomahawk, радиус действия которых составляет около 2 400 км. Эта просьба содержалась в необнародованной части представленного им «плана победы». Украинский политик возмутился тем, что «между партнерами нет ничего конфиденциального».

В свою очередь журналист Алекс Христофору напомнил Зеленскому, что тот несколько недель назад сам обнародовал подробности конфиденциального разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Что посеешь, то и пожнешь», - констатировал он.

Напомним, что свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ, Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины 16 октября.