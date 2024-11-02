Вице-премьер Сербии высказался о санкциях США

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что продолжит выступать за хорошие отношения с Россией вопреки санкциям США. Об этом сообщает «Прайм».

США ввели санкции против Вулина летом 2023 года, когда он возглавлял Агентство безопасности и информации Сербии. Вашингтон, среди прочего, обвинял Вулина в использовании своего служебного положения для помощи Кремлю и «подрыва безопасности и стабильности на Западных Балканах».

В мае 2024 года Вулин был назначен вице-премьером Сербии. В конце октября-начале ноября он принял участие в Конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу», - рассказал сербский политик, выступая на конференции.

Вулин подчеркнул, что сделал все, чтобы сохранить отношения с Россией. Он заверил, что продолжит заниматься тем, во что он верит. Ранее Вулин заявлял, что саммит БРИКС показал, насколько глупо пытаться изолировать Россию и желать победы над ней. Сербский вице-премьер отмечал, что западные страны оказывают давление на все виды сотрудничества между РФ и Сербией.