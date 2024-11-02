Греция ответила на призывы начать войну с Турцией

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Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми призывы некоторых политиков начать войну с Турцией, подчеркнув, что отношения двух стран улучшаются. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai.

Мицотакис заявил, что сегодня Греция сильнее, чем в 2019 году. Он указал, что стране удалось остановить «организованное нашествие мигрантов» на Эврос. Греция сейчас сильна геополитически, экономически и с точки зрения обороны, подчеркнул премьер.

«И мы обязаны уверенно, а не с позиции слабости разговаривать с нашими соседями. Те, кого беспокоит диалог с соседями, должны предложить альтернативу. Мы предпочитаем спокойную или бурную воду?» - отметил Мицотакис.

Он заверил, что в рамках диалога с Турцией Греция не отступает от своих позиций. Также Мицотакис назвал своим долгом «сказать соседу, что ревизионизм не ведет к решению проблем».

«Отношения между двумя народами хорошие. Мы слышали в парламенте, что нам следует начать войну. Это неприемлемые позиции», - подчеркнул он.

Премьер Греции добавил, что сейчас нет никаких нарушений в Эгейском море. Также Афины и Анкара сотрудничают по вопросу беженцев.

«Если мы не можем решить вопрос континентального шельфа, это не значит, что мы должны быть на грани войны», - заключил Мицотакис.

С 70-х годов Греция и Турция спорят о разграничении континентального шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Мицотакис заявлял, что некоторые острова Греции «по самой своей природе и географии» имеют право на ИЭЗ и континентальный шельф, но Турция «затрудняется это признать».