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«Ужасные боли»: Такер Карлсон рассказал, как на него ночью напал демон

Бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News Такер Карлсон рассказал, что полтора года назад его «физически покалечил» демон. По его словам, нечистая сила оставила кровоточащие следы когтей на теле.

Такер Карлсон рассказал, как на него ночью напал демон
© Вечерняя Москва
— Изуродовали физически. Я был атакован демоном или чем-то невидимым, что оставило следы когтей на моем теле. Я был в полном замешательстве, проснулся и не мог дышать, думал, что задохнусь, — подчеркнул Карлсон.

После у него появились «ужасные боли в грудной клетке и на плече». Журналист также добавил, что он не мог поцарапать себя сам, поскольку у него нет таких длинных ногтей. Карлсон после случившегося даже захотел почитать библию, передает его слова Guardian.

До этого жительница Великобритании, которая разошлась с мужем-призраком, заявила, что ее пытался утопить дух девочки. Отмечается, что женщина обвинила «мужа» в измене и изгнала его с помощью обряда экзорцизма.

Также в Великобритании 55-летняя Линзи Стир смогла сбросить 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Она также призналась, что охота за призраками и новые отношения помогли ей не только похудеть, но и «жить замечательной жизнью в 55 лет».