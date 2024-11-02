Такер Карлсон рассказал, как на него ночью напал демон

Бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News Такер Карлсон рассказал, что полтора года назад его «физически покалечил» демон. По его словам, нечистая сила оставила кровоточащие следы когтей на теле.

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— Изуродовали физически. Я был атакован демоном или чем-то невидимым, что оставило следы когтей на моем теле. Я был в полном замешательстве, проснулся и не мог дышать, думал, что задохнусь, — подчеркнул Карлсон.

После у него появились «ужасные боли в грудной клетке и на плече». Журналист также добавил, что он не мог поцарапать себя сам, поскольку у него нет таких длинных ногтей. Карлсон после случившегося даже захотел почитать библию, передает его слова Guardian.

До этого жительница Великобритании, которая разошлась с мужем-призраком, заявила, что ее пытался утопить дух девочки. Отмечается, что женщина обвинила «мужа» в измене и изгнала его с помощью обряда экзорцизма.

Также в Великобритании 55-летняя Линзи Стир смогла сбросить 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Она также призналась, что охота за призраками и новые отношения помогли ей не только похудеть, но и «жить замечательной жизнью в 55 лет».