WP: В команде Зеленского начали надеяться на победу Трампа
Некоторые члены команды президента Украины Владимира Зеленского считают, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США может оказаться выгодной для Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
— Радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу. Трамп будет опасаться показаться слабым на мировой арене и может предпринять более решительные действия для поддержки Украины, — говорится в материале издания.
Отмечается, что украинские власти все чаще жалуются на то, что Вашингтон слишком осторожен и медлителен в своих решениях из-за нежелания эскалировать конфликт с Россией. Они также считают, что ситуация не изменится, если на выборах Соединенных Штатов выиграет демократ Камала Харрис.
До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому после его слов об окончании конфликта на Украине. До этого украинский президент заявил, что если Трамп захочет заставить Киев отдать все, чтобы договориться с РФ, то это невозможно.
2 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев срывает договоренности одну за другой, тем меньше территорий остается у этого режима.