Некоторые члены команды президента Украины Владимира Зеленского считают, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США может оказаться выгодной для Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

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— Радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу. Трамп будет опасаться показаться слабым на мировой арене и может предпринять более решительные действия для поддержки Украины, — говорится в материале издания.

Отмечается, что украинские власти все чаще жалуются на то, что Вашингтон слишком осторожен и медлителен в своих решениях из-за нежелания эскалировать конфликт с Россией. Они также считают, что ситуация не изменится, если на выборах Соединенных Штатов выиграет демократ Камала Харрис.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому после его слов об окончании конфликта на Украине. До этого украинский президент заявил, что если Трамп захочет заставить Киев отдать все, чтобы договориться с РФ, то это невозможно.

2 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев срывает договоренности одну за другой, тем меньше территорий остается у этого режима.