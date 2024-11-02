Рейтинг южнокорейского президента упал до рекордно низких показателей

Итоги свежего опроса общественного мнения принесли неприятные вести для президента Республики Корея (РК) Юн Сок Ёля. Его рейтинг опустился до 19 процентов, что стало очередным антирекордом популярности. Главная причина недовольства народа - скандалы, связанные с первой леди Ким Гон Хи.

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Скандалы, бушующие вокруг Юн Сок Ёля и его окружения, а также активные атаки со стороны оппозиции продолжают усиливать критические настроения в отношении лидера Южной Кореи. На днях корейское агентство исследования общественного мнения Gallup Korea опубликовало результаты опроса, проведенного 29-31 октября по поводу политических настроений в обществе. Главной новостью стал очередной антирекорд популярности президента Юна. В настоящий момент его поддерживают лишь 19 процентов населения, тогда как негативно оценивают его действия 72 процента опрошенных. Так низко его рейтинг не опускался никогда.

Эксперты с удивлением отметили, что юго-восток страны - город Тэгу и провинция Северная Кёнсан - оказались более недовольны Юном, чем Корея в целом. Дело в том, что эти регионы - традиционный оплот правящего консервативного лагеря, то есть как раз тех сил, которые Юн представляет и где должен иметь поддержку. Однако там его работу положительно оценили лишь 18 процентов опрошенных.

Если разбираться, что именно корейцам не нравится в их лидере, то на первом месте оказались "проблемы, связанные с первой леди Ким Гон Хи". Скандалы вокруг его супруги, где всплыли факты попыток вмешательства во внутреннюю политику и прочие нелицеприятные факты, заставили даже лидера правящей партии Хан Дон Хуна требовать от президента разобраться с ситуацией. Юн же в ходе недавно состоявшейся встречи с Ханом повел себя, по мнению местных политологов, весьма высокомерно и отверг обвинения, что еще больше разозлило не только лично Хана, но и корейскую общественность в целом.

Учитывая, что шумиха вокруг Ким Гон Хи негативно сказывается и на уровне поддержки правящей партии, то Хан предупредил Юн Сок Ёля о том, что партия может пойти на поддержку предложения оппозиции назначить независимого прокурора для расследования всех подозрений вокруг первой леди. Президент, в свою очередь, решил не изменять себя и намерен идти напролом, будучи убежденным, что его в итоге поддержат корейцы. Правда пока, насколько можно судить, всё складывается наоборот.

Среди других причин недовольства президентом, если верить опросу, - экономические проблемы и рост цен, "общее недовольство" и "нехватка умения вести диалог".

Стоит отметить, что сильные падения уровня популярности характерны для президентов Южной Кореи по мере приближения срока окончания их правления. Однако у Юна ситуация выглядит особенно "выдающейся": после короткого периода всплеска рейтинга, который последовал после его нелегкой победы на президентских выборах в мае 2022 года, популярность обрушилась до показателя ниже 40 процентов и колебалась долгое время в районе 30 процентов. Скандалы же вокруг супруги и явное нежелание Юна как-то разбираться с этой проблемой в итоге привели к антирекордам. Как сообщило местное информагентство Yonhap, даже в администрации президента РК признали серьезность ситуации и пообещали учесть настроения народа.

Некоторые эксперты также отмечают, что Юн и его окружение сейчас отчаянно пытаются "перебить" негатив, активно обсуждая тему Северной Кореи и слухов о направлении северокорейских войск в Россию. Руководство РК вспоминает о ней каждый день, пытаясь сместить фокус внимания общественности. Впрочем, как показывают рейтинги, пока удается это плохо.

Оппозиция, которая имеет большинство в парламенте, уже начала активно говорить о том, что дело может дойти до постановки вопроса об импичменте. Напомним, что экс-президента РК Пак Кын Хе не смогла доработать до конца срока и была досрочно снята с поста в 2017 г. Ирония заключается в том, что именно Юн Сок Ёль был тогда генеральным прокурором и как раз он добился тюремного срока для нее, а затем стал представлять на выборах силы, стоявшие за Пак.