Лукашенко признал диктатуру в Белоруссии

В Белоруссии есть диктатура. Ее наличие признал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

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«Уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — объяснил глава государства.

Лукашенко также рассказал, что в Белоруссию с удовольствием приезжают иностранцы. По его словам, им нравятся чистота, безопасность и комфорт в стране. Президент добавил, что привлекательность республики необходимо сохранить, «чего бы это ни стоило».