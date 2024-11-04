Генсека ООН обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями о якобы отправке военных КНДР в Россию. По его словам, это будет ознаменовать очень опасную эскалацию конфликта на Украине.

«Необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта», — цитирует представителя генсека Стефана Дюжаррика РИА Новости.

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Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в украинском конфликте.

Также заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT отметил, что договор с КНДР предполагает, что при нападении будет оказана поддержка.