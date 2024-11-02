Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Польше

Польские археологи обнаружили неизвестное ранее массовое захоронение узников концентрационного лагеря нацистской Германии. Об этом стало известно в пятницу, 1 ноября.

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— Братскую могилу с останками почти 200 военнопленных обнаружили в Cтаргарде в Западно-Поморском воеводстве. Во время Второй мировой войны здесь располагался Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных. Пребывание там не пережили около 6 тысяч человек — пленные солдаты, а также мирные жители, изгнанные из Варшавы после падения восстания, — сообщила местная радиостанция RMF24.

Исследование на территории этого лагеря ведется уже четвертый год. Для ученых стало неожиданностью, что в братской могиле были не только непосредственные участники боевых действий, но и мирные жители.

Это захоронение было создано в декабре 1941 года, и в нем в основном нашли останки советских солдат. Однако встречались и военные других стран, говорится на сайте радиостанции.

30 октября стали известны подробности о загадочном захоронении девушки в Польше. По словам ученых, ее похоронили так, как хоронили людей, считавшихся вампирами.