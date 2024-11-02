Сотрудник полиции получил ранение в ходе беспорядков в пригороде французского Лиона Рийе-ла-Пап, где около 20 человек закидали камнями два городских автобуса и подожгли их. Об этом сообщила радиостанции RMC.

Инцидент произошел около 21:00 1 ноября. Около двадцати человек забросали камнями два автобуса компании Transports en commun Lyonnais, а затем сожгли их.

По данным префектуры, полиция, прибывшая на место происшествия, была обстреляна, один из правоохранителей получил легкое ранение в лицо. При этом из-за пожара жильцы расположенных неподалеку зданий были эвакуированы. А в соцсетях распространились кадры, на которых видно полыхающие остовы автобусов.

«Ведется следствие. Виновные будут найдены, и им придется ответить за свои действия. Государство будет действовать решительно», - подчеркнули в префектуре.

При этом издание не приводит причину возникших беспорядков.

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