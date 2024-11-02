Обзор иноСМИ: новые проблемы ВСУ и главная ошибка Харрис

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Тяжелый месяц для ВСУ»

Октябрь стал тяжелым месяцем для Украины - российские войска добились заметных успехов, в том числе к югу от Купянска, пишет Newsweek. Российские силы, вероятно, попытаются использовать новые слабые места ВСУ в Донбассе.

Как отмечает Newsweek, пока Украина безуспешно пытается убедить западные страны разрешить удары по РФ дальнобойным оружием, темпы продвижения России и возможности ее авиации «могут иметь серьезные последствия» для ВСУ, неспособных подвезти технику близко к линии соприкосновения без больших потерь. По словам опрошенных Newsweek военных экспертов, текущие успехи ВС РФ в Селидово можно рассматривать как подготовку к созданию более выгодных позиций для наступления на Красноармейск (на Украине город называют Покровском).

В Берлине начали продавать газировки «Газа» и «Палестина»

В пекарне на станции берлинского метро «Александерплац» начли продавать газировки под названиями «Палестина» и «Газа» (Palestine Drinks и Gaza Drinks), сообщает Bild. Производители утверждают, что доходы от продаж напитков идут на помощь нуждающимся палестинцам.

Напитки - кола и апельсиновая газировка по 1,80 евро за баночку - также доступны для покупки в немецких интернет-магазинах. Напитки производят шведские компании Safad Food AB и FS.L Food AB. Политик Партии зеленых и президент Немецко-израильского общества Фолькер Бек заявил, что нет ничего плохого в сборе денег для нуждающихся палестинцев. Но это «проблематично», если продажи сопровождаются лозунгом, намекающим на уничтожение Израиля, добавил политик.

«Самая большая ошибка» Харрис

Названа самая большая ошибка, которую кандидат в президенты США, демократ Камала Харрис допустила во время своей трехмесячной кампании против республиканца Дональда Трампа, пишет британский таблоид Daily Mail. В эксклюзивном общенациональном опросе DailyMail.com/JL Partners избиратели заявили, что Харрис следовало как можно раньше дистанцироваться от действующего президента Джо Байдена.

По данным опроса тысячи избирателей, главной ошибкой Харрис стало нежелание менять что-либо в администрации, которая может достаться ей от Байдена. В прошлом месяце журналисты спросили Харрис, что бы она изменила в президентстве Байдена. Политик ответила, что ей «ничего не приходит на ум». Также она подчеркнула, что на посту вице-президента участвовала в принятии большинства решений администрации Байдена. Опрос Daily Mail показал, что Трамп опережает Харрис на три пункта: за него планируют отдать голоса 49 процентов опрошенных, за Харрис - 46 процентов.

«БРИКС присматривается к турецкому оружию»

В конце октября в Казани состоялся саммит БРИКС - один из важнейших саммитов не только 2024 года, но, возможно, и последних лет, пишет турецкая газета Haber7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал гостем саммита и провел несколько важных встреч, а в официальном аккаунте БРИКС в соцсети X была опубликована презентация турецких систем противовоздушной обороны.

Как отмечает Haber7, на организацию возложена миссия бросить вызов однополярному мировому порядку во главе с США. Эксперты констатируют, что объединение БРИКС, в которое входят ведущие страны мира с наибольшей численностью населения, мощной промышленностью и богатыми энергетическими ресурсами, стремительно становится альтернативным центром силы в мировом порядке.

Французский историк предсказал победу России

Скандальный французский историк Эммануэль Тодд предсказал распад СССР в своей книге 1976 года, в 2002 году он написал «некролог США», а несколько недель назад была опубликована его последняя работа под названием «Запад в упадке». В ней он защищает действия России на Украине и заявляет, что российскую спецоперацию спровоцировал Запад.

В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Тодд заявил, что российская армия продолжает продвигаться, в связи с чем возникает вопрос, сколько еще месяцев продержится украинское руководство. Тодд подчеркнул, что россияне выиграют, но на Западе закрывают на это глаза. По мнению историка, европейские политики и мыслители больше не способны участвовать в военных конфликтах. Когда они сталкиваются с настоящим противостоянием, то сразу и без раздумий обвиняют того, кто начал боевые действия, не пытаясь определить истинные причины кризиса. По словам Тодда, все началось с того, что Украина была «де-факто интегрирована в НАТО».