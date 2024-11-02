США и Израилю пригрозили сокрушительным ударом

Иран нанесет США и Израилю сокрушительный удар в ответ на атаки по нему и различным движениям на Ближнем Востоке. Об этом заявил Верховный духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

«Враги, включая США и сионистский режим [Израиль], должны знать, что на действия против Ирана и фронта сопротивления они обязательно получат сокрушительный ответ», — пригрозил лидер страны.

Хаменеи также обвинил Соединенные Штаты и Израиль в «высокомерии». По его словам, Вашингтон и Тель-Авив на протяжении многих лет «унижали» иранцев, за что получат соответствующий ответ.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Хаменеи приказал подготовить план ответного удара по Израилю. Предполагается, что Иран нанесет очередной удар по Израилю после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Подобная дата вызвана тем фактом, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией конфликта для укрепления своих предвыборных позиций.