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Лукашенко оценил вероятность нападения России на Прибалтику через Белоруссию

Россия не собирается через Белоруссию нападать на Польшу, прибалтийские страны и Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеканал «Первый информационный».

Лукашенко оценил вероятность нападения России на Прибалтику через Белоруссию
© РИА Новости
«Мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, на Украину. Глупость полная», — сказал президент.

Ранее Лукашенко допустил начало гражданской войны в США. Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо сначала разобраться со своими внутренними проблемами, а не уже потом претендовать на то, чтобы «наводить порядок в мире».

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