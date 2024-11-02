Владимир Зеленский, рассуждая о том, получится ли завершить конфликт на Украине, терпит одни неудачи. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил об интервью Зеленского южнокорейским СМИ, в котором тот «с апломбом заявил, что если Трамп захочет остановить войну - у него не получится».

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», - заявил он.

Напомним, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп еще в июле 2023 года пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на президентских выборах. После этого он несколько раз повторял свое обещание.

Зеленский поручил разработать новый план для Украины

При этом президент России Владимир Путин в июне выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь шла не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны.