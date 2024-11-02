Киев назвал страну — покровительницу украинцев в России

На конференции в Канаде представители одной из стран захотели стать державой-покровительницей для помощи находящимся в РФ «украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям». Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил министр МИД Украины Андрей Сибига.

© president.gov.ua

— Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным, — написал Сибига на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Россия якобы отказывает международным наблюдателям и врачам в доступе к этим лицам, а существующие инструменты не позволяют защитить права украинцев.

Стало известно, что попавший в плен украинский военнослужащий Александр Бакай смог повидаться с женой в России. Их встреча состоялась в одном из лагерей для военнопленных. Ее организовала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

До этого аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что украинские бойцы не верят в победу над Россией, поэтому активно переходят на сторону ВС РФ. Он отметил, что у Киева не получается убедить граждан в том, что Украина стоит того, чтобы рисковать ради нее жизнью.