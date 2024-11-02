Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что утром в субботу, 2 ноября, в Киеве начались перебои с электричеством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунты депутата в соцсетях.

Утром 2 ноября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже появилась информация о нескольких взрывах в Киеве.

Затем СМИ сообщили, что в нескольких районах украинской столицы произошли пожары. Одно из возгораний произошло в Шевченковском районе. Депутат Евгений Шевченко сообщил, что на фоне этого в Киеве возникли проблемы с электроснабжением.