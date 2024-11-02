Демократы разработали план на случай победы Трампа на выборах в США

Демократическая партия США готовит план на случай, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявит себя победителем на выборах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей предвыборного штаба вице-президента Камалы Харрис и партийных функционеров.

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«Демократы готовятся к молниеносному ответу и призывам к спокойствию и терпению при подсчете голосов в социальных сетях, если Дональд Трамп попытается досрочно заявить о победе на выборах, как он это сделал в 2020 году», — говорится в материале.

Агентство напомнило, как Трамп недавно заявил журналистам, что надеется объявить о своей победе в день выборов. При этом эксперты по выборам предупредили, что для объявления окончательного результата может потребоваться несколько дней, особенно, если будут выдвинуты требования о пересчете голосов в некоторых ключевых штатах.

«Как только Трамп лживо объявит о победе, мы готовы выступить по телевидению и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы оказать сопротивление», — рассказал высокопоставленный представитель Национального комитета Демократической партии на условиях анонимности.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон заявил, что представители Демократической партии могут обратиться в суд в случае победы Трампа. По его словам, в американском законодательстве достаточно положений для того, чтобы проигравшие, которые «чувствуют себя ущемленными», могли обратиться в суд.